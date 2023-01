Australian Open 2023 | Camila Giorgi | “Contenta di come ho giocato il 2° set | ero reduce da 18 settimane di stop”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ci ha provato, ma il terzo turno degliha rappresentato la sua fermata definitiva nello Slam di Melbourne. L’azzurra si è dovuta arrendere alla svizzera Belinda Bencic (n.10 WTA), vittoriosa con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 41 minuti di partita. Un match che ha messo in luce pregi e difetti del gioco di. Un modo di interpretare il tennis in maniera offensiva e sregolata, con scelte discutibili nel corso degli scambi,accaduto ad esempio nell’undicesimo game del secondo parziale, dopo aver recuperato il break di ritardo. Aspetti che da sempre caratterizzanoe difficili da cambiare. Tuttavia, ai microfoni di Eurosport, la marchigiana ha manifestato soddisfazione, considerando il lungo periodo ...

