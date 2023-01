Australian Open 2023 | Bencic troppo solida per Camila Giorgi | 6-2 7-5 | azzurra fuori al terzo turno

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) Finiscono gliper il tennis italiano a livello femminile, conche si ferma al, sconfitta per 6-2 7-5 da Belinda. 1h e 40? di gioco ha impiegato la numero 10 del ranking mondiale per avere la meglio sull’, ottenendo in questo modo l’accesso agli ottavi di finale e la vittoria consecutiva numero sette in questo inizio di stagione tra Adelaide e Melbourne. Un match che l’elvetica ha sempre avuto in controllo e che di fatto avrebbe potuto chiudere anche più facilmente di quanto dica il punteggio finale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA –parte bene, tenendo il servizio in un game d’apertura che resterà poi quello meglio giocato nel ...