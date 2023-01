Australian Open 2023 | Andrey Rublev approda agli ottavi di finale | sconfitto Daniel Evans in tre set

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tutto facile per. Il russo (n.6 del mondo) si è imposto nel terzo turno deglicontro il britannico(n.30 del ranking) per 6-4 6-2 6-3 alla Margaret Court Arena di Melbourne (Australia).ha fatto valere il peso superiore della propria palla nello scambio, evidenziando la “leggerezza” disoprattutto dal lato del rovescio. In 2 ore e 11 minuti di gioco è calato il sipario e per il nativo di Mosca c’è il pass per glididove attende il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e il francese Ugo Humbert. Nel primo set i due tennisti hanno un rendimento al servizio abbastanza lineare ed entrambi offrono un’occasione “break” nel ...