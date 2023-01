Aurora Ramazzotti insultata | è “come una scappata di casa”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 21 gennaio 2023) Un look comodo, semplice e caldo quello sfoggiato su Instagram da, ormai pronta a diventare mamma.al solito la figlia di Michelle Hunziker ed Erosha ironizzato sugli abiti indossati, ma i followers non sono stati altrettanto carini, accusandola di dare un’immagine di sé troppo trasandata.sta per diventare mamma del suo primo figlio, frutto dell’amore con Goffredo Cerza. La figlia di Erose Michelle Hunziker in un primo momento ha mantenuto la privacy sulla gravidanza – rovinata poi dallo scoop pubblicato in prima pagina da Alfonso Signorini. Ormai non c’è più motivo di nascondersi, econdivide tutti i momenti di questa dolce attesa con i suoi ...