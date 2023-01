(Di sabato 21 gennaio 2023) L’estate scorsa era stata l’associazione Antimafiaduemila a far riflettere sul caso di, il medico 34anni, morto nel 2004. Una morte, che più volte archiviata come suicidio, invece fu provocata. Che quello del giovane camice bianco sia stato unè una conclusione delladisule sulle altre associazioni criminali, anche straniere.fu ritrovato senza vita in casa a Viterbo. L’ipotesi iniziale fu quella del suicidio perché dagli esami autoptici risultarono nel corpo del 34enne eroina e alcol. Una ipotesi che, però, la famiglia e i colleghi di lavoro non hanno mai ritenuto attendibile. I suoi genitori si opposero all’archiviazione sostenendo ...

Il Fatto Quotidiano

Così la madre di, Angela Gentile , all'indomani della pubblicazione della relazione della commissione parlamentare antimafia della scorsa legislatura sulla morte del figlio. La verità, ...'La morte diè legata a probabili contatti avuti con Bernardo Provenzano'. Una 'ipotesi assai verosimile' per la Commissione parlamentare antimafia che, dopo averla approvata sul finire della scorsa ... Attilio Manca, per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie fu omicidio Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“La morte di Attilio Manca è legata a probabili contatti avuti con Bernardo Provenzano”. Una “ipotesi assai verosimile” per la Commissione parlamentare antimafia che, dopo averla approvata sul finire ...