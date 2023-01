Atletica | Junior Tardioli divampa | 6 64 a 19 anni | avvicina Tortu Alice Pagliarini | la under 18 più veloce di sempre

OA Sport

...2020 Linda ha continuato a bruciare le tappe aggiudicandosi il titolo agli Australian Open, ... Dopo aver fatto tanti sport,, ginnastica e sci, come mia sorella, ho scelto la racchetta ...Weekend con buoni riscontri per il TeamArcobaleno Savona, impegnato su più fronti. Marella Toblini, velocista sanremese seguita da ...in quel di Modena si impone nella categoria... Atletica, Junior Tardioli divampa: 6.64 a 19 anni, avvicina Tortu. Alice Pagliarni, la under 18 più veloce di sempre Sono arrivati due lampi dai giovani al Memorial Giovannini, evento di atletica leggera che si disputa al PalaIndoor di Ancona. La kermesse è dedicata al ricordo del compianto Alessio Giovannini, un pi ...Sono arrivati due lampi dai giovani al Memorial Giovannini, evento di atletica leggera che si disputa al PalaIndoor di Ancona. La kermesse è dedicata al ricordo del compianto Alessio Giovannini, un pi ...