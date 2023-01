Atalanta | i convocati verso la Juve | Zapata out

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Assente dall'elenco deidi Gian Piero Gasperini Duvan Zapata. L'attaccante non sarà a disposizione, per la sfida in programma domani contro la Juventus, a causa di un affaticamento a livello dei muscoli dell'anca ...di Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'affrontare la Juventus in trasferta Tramite il comunicato ufficiale, l'ha diramato la listadi Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro la ... Juventus-Atalanta, i convocati di Gasperini: assenti Zappacosta e Zapata, out Koopmeiners L’attaccante dell’Atalanta, dopo diversi problemi fisici riscontrati nel corso della stagione, è costretto a fermarsi anche in vista dell’importante match di domani contro la Juventus. Il giocatore è ...Sono 22 i convocati del tecnico della Dea per il confronto in programma domani sera allo Juventus Stadium Sono 22 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per Juventus-Atalanta. Assente lo squal ...