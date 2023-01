Assemblea Pd | Letta | «Faccio fatica a scegliere chi votare come segretario» Schlein bacchetta Meloni – Il video

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si è conclusa l’nazionale del Partito democratico in cui Enricoha fatto il suo ultimo intervento da. Nell’incontro, tenutosi all’Auditorium Antonianum di Roma, il deputato dem ha esortato iscritti e militanti a mettere da parte le divisioni e affrontare le nuove sfide. «Non abbiamo bisogno di un nuovo, ma di un nuovo partito. Abbiamo bisogno di una base politica sui cui possiamo tutti ritrovarci», ha detto iluscente, elogiando il Manifesto dei valori del nuovo Pd che è stato poi approvato.ha parlato di «una richiesta di nettezza delle nostre posizioni, una richiesta che viene dai nostri militanti che ci chiedono anche di lasciare da parte le divisioni». Una richiesta «che il testo riflette». Italia 2030 – questo è il nome del ...

