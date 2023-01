TGLA7

- Il segretario: 'Esco più innamorato di quando ho cominciato'. E ai candidati dice: il futuro del partito dipende dalla vostra capacità di costruire linguaggi che vi consentano di essere diversi ma ...... "serve un partito robusto", l'ha detto ieri all'nazionale, "laburista che promuove il ...il veltronismo e il partito liquido (definizione smentita con stizza dai veltroniani)per ... Assemblea Pd : 'Finisce l'inverno e inizia la primavera'. L'ultimo discorso di Letta. Corsa a 4 per la segreteria Il segretario: "Esco più innamorato di quando ho cominciato". E ai candidati dice: il futuro del partito dipende dalla vostra capacità di costruire linguaggi che vi consentano di essere diversi ma di ...Roma, 21 gen. (askanews) - Per Enrico Letta è il 'primo giorno di primavera del nuovo Pd', è 'l'inverno che finisce in anticipo'.