Assemblea dà il via al Nuovo Pd | Letta | è primavera

(Di sabato 21 gennaio 2023) Per Enricoè il "primo giorno didelPd", è "l'inverno che finisce in anticipo". L'costituente democratica approva ilmanifesto e sancisce il ritorno di chi era ...

TGCOM

E di notabili convertiti sullaEmilia ce n'è veramente tanti: dal presidente della Puglia ... in ogni collegio dovranno accomodarsi nella stessa lista aspiranti membri dell'nazionale che ...L'costituente democratica approva il nuovo manifesto e sancisce il ritorno di chi era andatoai tempi di Matteo Renzi per fondare Articolo Uno. Certo, è singolare che "il nuovo Pd" ... Pd, al via l'assemblea costituente Roma, 21 gen. (askanews) - Per Enrico Letta è il 'primo giorno di primavera del nuovo Pd', è 'l'inverno che finisce in anticipo'.La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, guidata dal vescovo Attilio Nostro, si prepara al sinodo 2021-2023 e il presule scrive ai fedeli ...