Assegno universale per gli anziani | arriva la riforma | cosa cambia

Italia Oggi

...partecipazione alle attività sportive organizzate dalle società iscritte al registro tenuto dal Comitato Italiano Paralimpico in questo realizzando le condizioni per la parità di accesso...l'aggiornamento della sezione sui familiari a carico: con l'introduzione dell'unico, dal 1° marzo 2022 non hanno più efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni;. ... Assegno universale agli anziani - ItaliaOggi.it Sta per arrivare una novità davvero apprezzata da moltissimi cittadini. Ecco chi sono i fortunati che possono ricevere l’Assegno unico ...Assegno unico, cambia tutto dagli importi alle maggiorazioni, ecco le novità della misura nel 2023 per le famiglie.