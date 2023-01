Pianeta Milan

... che rischia ancora sull'iniziativa di, che però spara sull'esterno della rete. La ... in cui Bonodi pugno. Poi poche occasioni, con la Spagna che chiude in crescendo soprattutto ...26' Pericolosa la Spagna conche controlla da posizione defilata e prova a incrociare ma ...a sfondare sulla destra e in qualche modo tenta il cross in area ma la difesa spagnolala ... Asensio allontana il Milan: “Voglio rinnovare, ma non dipende solo da me” Marco Asensio potrebbe chiudere a parametro zero la sua avventura al Real Madrid. Il prolungamento si allontana ...