Arsenio Erico | un calcio alla guerra

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nel 1935, sulle pagine del quotidiano belga Le Petit Vingtième, appare a puntate la nuova avventura a fumetti di Tintin, il personaggio disegnato da Georges Rémi – per tutti Hergé – con il titolo L’orecchio spezzato. Il giovane e intraprendente reporter, in compagnia del suo inseparabile cagnolino Milù, si ritrova nel bel mezzo di una disputa armata tra le immaginarie repubbliche sudamericane di San Teodoro e Nuevo Rico. Come già accaduto in passato, l’autore del fumetto ha tratto ispirazione da un reale conflitto, esploso tre anni prima a Sud della fitta giungla del Mato Grosso, nell’arido e semidisabitato territorio del Chaco, che per questo motivo aveva preso il nome didel Chaco. Per il possesso di quel tratto di regione conteso tra Bolivia e Paraguay, gli unici due Stati dell’America latina privi di sbocco sul mare, i confinanti si puntano contro le armi ...