(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dopo il Ciclone Thor che ha colpito duramente il Meridione nelle ultime ore con venti di tempesta e mareggiate ecco il colpo di scena:ladicon crollo delle temperature anche al Sud e tanta neve lungo la dorsale appenninica. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’ariacontinuerà ad affluire da Nord probabilmente fino alla fine di gennaio con una recrudescenza gelida verso metà della prossima settimana. Nelle prossime ore, il vortice instabile che sta colpendo il Sud si sposterà verso i Balcani portando maltempo anche sulle regioni adriatiche: è prevista neve diffusa dai 100 metri di quota delle Marche fino ai 300-400 metri della Calabria. Al Nord-ovest, in Toscana e in Sardegna sono attese ampie schiarite, cieli sereni che ...

Adnkronos

'Per questa sera e notte - precisa -anche una tempesta tra bassa Campania e Calabria con ... poi, laartica, denominata Attila, con le temperature che cominceranno a scendere con ...4' DI LETTURA PALERMO " L'ordinevia chat, i Fratelli d'Italia devono smetterla di parlare del caso Cannes, la nota ufficiale ... inviato via tv al governatore, con unain diretta: "La ... Arriva sciabolata artica di Attila, freddo polare in tutta Italia (Adnkronos) – Dopo il Ciclone Thor che ha colpito duramente il Meridione nelle ultime ore con venti di tempesta e mareggiate ecco il colpo di scena: arriva la sciabolata artica di Attila con crollo de .../14 Ansa Il ciclone Thor non molla l’Italia: il freddo degli ultimi giorni spingerà in basso i termometri anche nel weekend. Le correnti polari in ingresso dalla Francia sudorientale continuano ad ali ...