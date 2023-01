Arrestato il figlio di Cristiano Lucarelli | arriva anche il forte messaggio in sua difesa

Leggi su rompipallone

(Di sabato 21 gennaio 2023) Mattiadell’ex calciatore e allenatore, è stato costretto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Si tratta di una misura di custodia cautelare nell’ambito di un indagine che lo vede accusato insieme al su ex compagno di squadra Federico Apolloni. Come riporta il Corriere dello Sport, i due giovani sarebbero stati accusati da una ragazza statunitense per fatti avvenuti lo scorso 22 marzo.Livorno Arresto Secondo gli inquirenti i due giovani “hanno approfittato dello stato di alterazione delle vittima e del suo stato di bisogno per portarla prima in un appartamento a lei sconosciuto, filmarla a sua insaputa, cercando di non farsi scoprire dalla giovane, di trattenerla e quindi abusare di lei in gruppo, in spregio alle manifestazioni di ...