Armi a Kiev per la controffensiva ma Berlino nega i tank

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sull'invio di nuovein questi giorni a, il numero due della Segreteria di Stato vaticana, ha osservato: 'Evidentemente abbiamo sempre mantenuto che l'Ucraina ha il diritto di difendersi ma ...Da un lato, infatti, c'e' un gruppo di Paesi disposto a correre - capitanato da Regno Unito e Polonia - e a fornire afinora considerate tabu', tipo i carri armati e persino i caccia F - 16. Ucraina, armi a Kiev: vertice Usa-alleati. Stoltenberg: Italia contribuisce in molti modi - Esteri Un bilancio tremendo, la guerra in Ucraina: anche per le famiglie russe che hanno visto partire, e non torfnare vivi, i loro ragazzi. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine afferma infatti che " ...Gallagher, segretario per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati: «Non è il momento opportuno per la visita del Pontefice in Ucraina. La difesa sia proporzionata» ...