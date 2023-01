Il Corriere della Città

... l'ex consigliere comunale del capoluogo Francesco Pannone ; Alessandro Zori di Sperlonga e la 21enne Gloria Mastrocicco di, attivista per i diritti umani. La lista del terzo, Azione - ...Il Comune di, su quell'area, sta pensando di realizzare il futuro mercato dei fiori della ... Vogliamo riqualificare l'area e trasformarla in unproduttivo di qualità. Per questo avevamo ... Aprilia, Polo Oncologico dell’ASL dedicato alla volontaria Paola Miceli. Ieri l’evento Annuncio vendita Aprilia d'epoca a San Polo d'Enza, Reggio Emilia - 9101968 - nella sezione Moto d'epoca di Moto.it ...Alle ore 16 e 30 si terrà la cerimonia con la quale il reparto oncologia del Poliambulatorio di via Giustiniano ad Aprilia verrà alla professoressa ...