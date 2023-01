Antonella Viola | “Chi beve vino ha il cervello più piccolo”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Fanno discutere le parole di, biologa, ricercatrice e docente all’Università di Padova. La professoressa, in un’intervista al Corriere della Sera, dice senza troppi giri di parole che no: una dose “minima” sicura di alcol non esiste. E che chiha ilpiù. La docente appoggia, quindi, la scelta dell’Irlanda approvata L'articolo proviene da Inews24.it.

Matteo Bassetti massacrache ieri 20 gennaio, in una intervista al Corriere aveva detto che mettere sulle bottiglie di alcolici, vino compreso, l'etichetta che avverte sui danni alla salute , sia giusto e bene ..., ricercatrice e docente all'Università di Padova , ha detto in un intervento su Rai Radio 1 che anche un consumo moderato di alcool "danneggia il cervello e aumenta il rischio di ... Antonella Viola: “Il vino fa male, chi beve ha il cervello più piccolo Antonella Viola si è espressa sulla decisione irlandese di includere sull'etichetta degli alcolici le avvertenze sui danni alla salute.La biologa e docente Antonella Viola afferma "che non ci sono dosi sicure di alcol. Anche in consumo moderato può risultare cancerogeno" ...