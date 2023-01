ANTICIPI E POSTICIPI | A PISA DI VENERDI | TURNO INFRASETTIMANALE AL CURI ALLE 20 | 30

(Di sabato 21 gennaio 2023) Perugia, 20 gennaio 2023 – La Lega Serie BKT ha pubblicato il programma delle gare dalla 26^ alla 31^ giornata. Ecco il riepilogo gli impegni che attenderanno i biancorossi: 22^ giornata, Bari-Perugia, sabato 28 gennaio 2023 ore 14; 23^ giornata, Perugia-Brescia, sabato 4 febbraio 2023 ore 14; 24^ giornata, Ascoli-Perugia, sabato 11 febbraio 2023 ore 16:15; 25^ giornata, Perugia-Ternana, sabato 18 febbraio 2023 ore 16:15; 26^ giornata,-Perugia, venerdì 24 febbraio 2023 ore 20:30; 27^ giornata, Perugia-Como, mercoledì 1 marzo 2023 ore 20:30; 28^ giornata, Sudtirol-Perugia, domenica 5 marzo 2023 ore 15; 29^ giornata, Perugia-Reggina, sabato 11 marzo 2023 ore 14; 30^ giornata, Cittadella-Perugia, sabato 18 marzo 2023 ore 14; 31^ giornata, Perugia-Frosinone, domenica 2 aprile 2023 ore 16:15; weekend 25-26 marzo sosta campionato per impegni della Nazionale ...

Sky Sport

La Lega Serie B ha comunicato gli orari di tutte le partite fino alla trentunesima giornata di campionato, in programma nel weekend che precede la Pasqua. Fra i match più interessanti Frosinone - ...La Lega B ha reso note date e orari delle partite dalla 7ª alla 12ª giornata del girone di ritorno del campionato Serie BKT. Ecco le date e gli orari: 7ª giornata: Frosinone - Parma (venerdì 24 ... Calendario Serie B, anticipi e posticipi fino alla 31^giornata La 19ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023 si gioca tra sabato 21 e lunedì 23 gennaio. Inizia con i tre anticipi di sabato, tra cui il derby campano tra Salernitana e Napoli. Domenica sono in ...Ripresa l’abitudine a stare sul campo, è ora il momento per le compagini di Eccellenza e Promozione di aumentare i giri del motore. La preview odierna anticipa i match, rispettivamente della ventitree ...