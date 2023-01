Animali Fantastici | il franchise è morto? Eddie Redmayne non ha più avuto notizie

Leggi su movieplayer

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il pesante flop de I Segreti di Silente potrebbe aver ucciso definitivamente ilprequel della saga di Harry Potter. Ildigiace al momento in un limbo produttivo. Il pesante flop ottenuto da I Segreti di Silente potrebbe aver spinto Warner Bros. a mettere il freno a mano su tutto il progetto e a quanto pare persinonon ha piùsul suo futuro nei panni di Newt Scamander. Quando NME gli ha chiesto se presto riprenderà il ruolo di Newt Scamander,ha ammesso: "Voglio dire, al momento non c'è nulla di cui io sia a conoscenza. Quindi, per quanto ne so, non è qualcosa che è in programma".ha …