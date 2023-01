‘Animali da palcoscenico’ | al Comunale l’Ofb e Luca Ward a difesa dell’ambiente – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti L’Orchestra Filarmonica di Benevento ha ormai abituato gli spettatori all’esecuzione di un repertorio non convenzionale e ricco di spunti gradevoli anche per un pubblico non avvezzo alla musica colta; ciò riflette, senz’altro, l’inventiva e l’originalità di questi giovani musicisti. I brani scelti per l’interessante spettacoloda, andato in scena ieri sera al Teatro, sono legati dall’unico comune denominatore, il mondo degli animali, adottato anche in veste ecologica al fine di sensibilizzare il pubblico alle tematiche ad essi correlate, quali il rispetto e la preservazione. Nella prima parte dello spettacolo i musicisti hanno eseguito le danze rumene di Bartók e la sinfonia n.83 in sol minore ‘La gallina’ di Haydn, dinanzi a un pubblico che ha mostrato di gradire la ...