Andrea Piazzolla ospite a Domenica In per raccontare Gina Lollobrigida

(Di sabato 21 gennaio 2023)conLa morte disarà uno degli argomenti della prossima puntata diIn. Nel nuovo appuntamento del programma festivo di Rai1, Mara Venier ha deciso infatti di ospitare, tuttofare ed ex amministratore delegato della società Vissi d’arte fondata dall’attrice. L’uomo, che è stato vicino alla ‘Bersagliera del Cinema Italiano‘ fino alla fine dei suoi giorni, avrà dunque modo di ripercorrere gli ultimi momenti dell’artista. L’intervista potrebbe, inoltre, toccare in alcuni punti la controversia legale che, attualmente, lo vede imputato per la sua vicinanza alla donna. Accusato di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita ai danni della ...

Secondo alcuni Rigau sarebbe stato protagonista addirittura di un alterco in ospedale con, che non è legato da vincoli di parentela alla Lollobrigida, ma aveva la sua fiducia. Prima ...Ma anche, il suo factotum a processo per il reato di circonvenzione di incapace. E le tensioni si sono notate subito. Rigau ha raccontato di essere stato presente al capezzale della ... Chi è Andrea Piazzolla, ex assistente di Gina Lollobrigida accusato di circonvenzione d'incapace A latere del dolore per la scomparsa di un'attrice e donna amatissima come Gina Lollobrigida, ci sono purtroppo scontri tra persone a lei vicine. Uno dei personaggi problematici della sua vita è l'ex ...L'eredità di Gina Lollobrigida ammonterebbe a 10 milioni di euro secondo quanto ricostruito da Fanpage.it. Il testamento sarebbe presente e custodito da un notaio. A ...