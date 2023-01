André Corboz | le trame del tessuto urbano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lo scrisse Haskell che una mostra di architettura incontra oggettive difficoltà dall’oggetto assente del suo discorso, altrettante si presentano in un’esposizione dedicata a uno storico dell’architettura. La rassegna suL'articolo proviene da il manifesto.

Il Giornale dell'Architettura

Il Teatro dell'architettura Mendrisio dell'Università della Svizzera italiana ha presentato che la mostra Il territorio come palinsesto: l'eredità di, promossa dall'Accademia di architettura dell'USI, con l'Istituto di storia e teoria dell'arte e dell'architettura - ISA, il sostegno della Biblioteca dell'Accademia di architettura e ...... alla volta di Mendrisio, ci porta al Teatro dell'Architettura della località svizzera per apprezzare il contributo dello storico e urbanistaal dibattito sull'architettura e l'... André Corboz: non c’è territorio senza il suo immaginario