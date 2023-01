“Amici” | Raimondo Todaro furioso con Mattia Zenzola | il motivo

Blasting News Italia

"Un viaggio e dueche si rincontrano dopo quarant'anni, un racconto nel racconto tra ricordi ... Aldina Gilardi, Emiliana Sassone, Biagio Marcenaro, Ofelia Ballestra, Marisa, Chiara, ......incontri per preparare una coreografia hanno infastidito non poco, che già nel daytime di ieri è apparso furioso. E ora Mattia si sfoga con i suoi compagni d'avventura. Leggi anche >, ... Amici, spoiler 22 gennaio: scintille tra Raimondo e Celentano, sfida di Segreto rimandata Il daytime di oggi si apre con lacrime e sconforto per alcuni allievi di Amici di Maria De Filippi. Dopo la scelta di Mattia Zenzola di chiedere aiuto per affinare la tecnica alla maestra Alessandra..Il daytime di oggi si apre con lacrime e sconforto per alcuni allievi di Amici di Maria De Filippi. Dopo la scelta di Mattia Zenzola di chiedere aiuto per affinare la tecnica alla maestra Alessandra..