Amici 22 | Isobel Kinnear in lacrime durante il daytime Cos' è successo?

Blasting News Italia

è in crisi e Samuel la consola Durante le prove in casetta,Kinnear si è lasciata andare a un momento di forte sconforto: la coreografia che sta preparando non le riesce alla ......Celentano ad assegnare la magia che dà accesso al Serale di. Dopo la decisione di dare la felpa color oro a Ramon ecco che la maestra di danza ha scelto di portare con sè anche. La ... Amici 2023, spoiler 17° speciale: assente Gianmarco, lite Todaro-Celentano per Mattia Nel daytime di Amici, la ballerina australiana Isobel Kinnear si è lasciata andare a un inaspettato pianto. Cosa sarà successo Vediamolo insieme.Nessuna eliminazione nel corso dello speciale di Amici in onda il 22 gennaio: Aaron primo nella gara di canto, Wax sottotono e penultimo ...