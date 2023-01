Amici 22 | gli allievi cantano in playback? La clamorosa scoperta di un ex professore

(Di sabato 21 gennaio 2023) La corsa al Serale di22 diventa sempre più serrata e glidevono dare tutto per poter accedere all’ultimo passo del talent show. Tuttavia, una tegola si è abbattuta sulla testa del programma in quanto mette a repentaglio tutto lo scopo del format. A scoprirla è Luca Jurman, storicodi canto del talent show. Attraverso una diretta social, quest’ultimo ha sostenuto che Federica cantasse in, teoria che è sembrata poi confermata da alcuni dettagli.22: gliin? E’ chiaro che se sei in un talent show e sei un cantante, devi essere giudicato per la tua voce. Specie se sei ad22 dove i professori ti insegnano a migliorare e a tenere il palco. Dunque, la notizia che qualche ...

Today.it

Sofì : "Ci piace molto l'idea che con questo film i bambini possano vivere dei momenti di leggerezza e spensieratezza con le proprie famiglie e. Per quanto riguarda la natura poi, noi la ...Negli spazi di Deadlineinterpreti di Daenerys Targaryen e Khal Drogo, da tempo grandi, hanno posato per alcuni scatti. Emilia, nella giornata di ieri, ha inoltre rivelato che non ha ancora ... Amici, "gli allievi cantano in playback": Luca Jurman spara a zero sul talent La comunità di Riva si è stretta attorno alla famiglia. La cerimonia laica si è svolta al campetto di basket sul lungomare ...2' di lettura Ancona 21/01/2023 - La denuncia arriva dagli Amici della Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara che fanno presente come gli indici di bilancio ed in particolare il patrimonio ...