Ambiente | la politica al femminile ribalta le logiche maschili Speriamo anche sulle trivelle

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le donne al potere non smettono di stupirci. Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, va a Davos e rinnova l’impegno per la transizione ecologica. Jacinda Ardern, premier in Nuova Zelanda, ha innescato un processo di transizione ecologica simile a quello promosso da Von der Leyen in Europa. Gli uomini hanno spesso detto di volere un’economia sostenibile, ma non hanno mai fatto nulla, se non il bla bla bla denunciato da un’altra donna: Greta Thunberg. Ardern, in questi giorni, ha fatto una mossa inaudita nellamaschile: al vertice della popolarità e del potere, si è dimessa. Non per uno scandalo, né per sfiducia di chi prima la sosteneva. Ardern ha detto che non ce la fa più a fare il mestiere che fa. Un uomo, Giulio Andreotti, disse che il potere logora chi non ce l’ha. Per le donne questo non vale. La mia interpretazione è che esercitano ...