Allerta meteo gialla | altra evacuazione a Casamicciola

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’giornata dicomporta peraltre 24 ore di allontanamento dalle case per gli abitanti delle zone a rischio idrogeologico come disposto oggi pomeriggio dal commissario prefettizio del comune ischitano Resteranno quindi fino a domani sera a mezzanotte in hotel o presso amici o parenti i 400 abitanti delle zone A4 e D del comune isolano in ottemperanza delle procedure di sicurezza adottate a seguito della alluvione dello scorso novembre. Sempre astamattina a mezzogiorno è stata riaperto il tratto della statale 270 chiuso ieri sera dopo l’allarme dato dagli strumenti che monitorano il costone a rischio sovrastante; con la riapertura, anche se a senso unico alternato, si è risolto il problema del forte rallentamento alla ...

I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito ...BOLOGNA - Per domenica 22 gennaio è stata emessa un'per vento, neve, piene dei fiumi e frane. Un intenso vortice depressionario porterà precipitazioni a carattere nevoso sul settore appenninico e collinare centro orientale sino a quote ...Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 22 gennaio, allerta gialla su Abruzzo Marche, Molise, Basilicata e Calabria e su settori di Emilia ...Il transito di un sistema depressionario che richiama aria fredda dai quadranti settentrionali determinerà nevicate fino a quote collinari e un sensibile rinforzo della ventilazione e del moto ondoso.