Allegri | addio immediato | il sostituto vi lascerà senza parole

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il futuro disembra essere lontano dalla Juventus; andiamo a vedere il possibilesulla panchina dei bianconeri. La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della propria storia; all’interno di questa stagione, oltre alle problematiche strettamente legate al campo con l’uscita dalla Champions ai gironi e il cinque a uno subito in casa del Napoli, i bianconeri devono fare i conti con i discorsi extracalcistici. Dopo le dimissioni dell’intero CDA, il mondo bianconero ha dovuto fare i conti con la sentenza sulla penalizzazione che ha colpito, in questo campionato, la Juventus. Sono stati quindici, infatti, i punti tolti ai bianconeri. LaPresseUn colpo durissimo da digerire che cambia, totalmente, le prospettive stagionali della Juventus; passare dal sogno scudetto (la rimonta era sì difficile ma non impossibile) al dover lottare ...