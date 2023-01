Sky Tg24

E sulle prospettive di classifica: "Quando mi è arrivata la notizia dei 9 punti di penalizzazione ho fatto i conti per la corsa Champions, poi li ho rifatti con ipunti - svela- e la ...16 Erano attesissime le parole di Max, allenatore della Juve , a poche ore dalla penalizzazione di -in campionato e alla vigilia del match con l'Atalanta. Ecco la sua conferenza stampa: 'Domani sarà una partita importante, ... Juventus, Allegri: "-15 non cambia nulla, ci compatteremo di più" L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con l’Atalanta. “Domani sarà una partita importante, speciale, bisogna chiudere bene il girone ...Le parole dell'allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta: grande attenzione al caso plusvalenze ...