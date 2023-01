“Alba” | svelata la tracklist del nuovo album di Ultimo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023)”, ildie il secondo prodotto dalla sua etichettaRecords, sarà disponibile da venerdì 17 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, già attivo il preorder. “”, ilprogetto discografico di, è il frutto di un anno di viaggi del cantautore romano, e ciò ha contribuito alla nascita di brani come “Vieni nel mio cuore” scritta a Los Angeles, quelli composti durante la sua permanenza a Londra come “Ti va di stare bene”, e “”, che ha preso vita in Sicilia, con cui parteciperà alla 73ª edizione del Festival di Sanremo. “” è rinascita, è guardarsi dentro e voler ricominciare, è uninizio a cui ognuno ha il diritto di poter ...