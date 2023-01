Al grido “Odio Napoli” | Anguissa decide che è il momento di segnare

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 gennaio 2023) A Salerno e provincia grossi disagi a causa di una improvvisa mancanza di trasporti. Nicola torna in panchina direttamente con la SITA e li piazza tutti davanti ad Ochoa un eroe per caso. Al 39esimo minuto l’Arechi si alza in piedi. Tre passaggi di fila completati dai granata senza perdere la palla. È record, applaude anche De Luca. Sulche finire il primo tempo sul pareggio è immorale. Il capitano sfonda tutto, inginocchiando la ragione alla giustizia. Distruggere non porta risultati. Victor al bacio,tap-in che ci porta al giro di boa senza ansie. Doveva partire un nuovo campionato ed infatti c’è chi fa 50 e chi meno 15…Senza Soste. Ve pare bello? Piglio freddo,acqua e sto senza fa niente? Il capitano accomoda la palla a Piatek, Alex Magno sfodera il colpo da ...