Al Bunker di Palermo il ‘No alla mafia’ dei bambini delle Madonie

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – Da Totò Riina a Matteo Messina Denaro, dall’antimafia di trent’anni fa che operava in una società impaurita ad oggi, all’antimafia del futuro, deiche crescono in una società che ha meno paura dei boss e che ogni giorno negli oratori parrocchiali fanno propri i valori della legalità e del rispettoregole epersone. La “Chiesa in cammino” di Papa Francesco, dall’opera quotidiana degli oratori si è manifestata oggi platealmente acon la “Carovana della legalità” che dalle vette innevate della catenaha raggiuntoportandomafia la sfidanuove generazioni. Duecentocinquantadegli oratori parrocchiali di Petralia Sottana, Sclafani Bagni e ...

