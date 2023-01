AEW | Eddie Kingston e Ortiz ormai ai ferri corti | la loro amicizia pare finita

The Shield Of Wrestling

World Trios Championship: Death Triangle (C) battono The Elite Dopo la controversa sospensione ... Da segnalare il grande tributo aGuerrero prima del match: Nyla Rose è infatti salita a bordo ...Proprio per questo motivo venne introdotto il TV Championship (in pieno stile ECW), vinto da... atleti sotto contratto con la. Al momento i principali campioni, tra cui Samoa Joe e Jonathan ... Kings of the Black Throne hanno vinto ad AEW Rampage Eddie Kingston attacked Ortiz with a steel chair on this week's Dynamite, seemingly turning heel in the process.Throughout the show, SmackDown stars paid tribute to the late Jay Briscoe. The Viking Raiders (Erik & Ivar), Valhalla, and Kevin Owens wore arm-bands that paid tribute to Jay. Top Dolla referenced The ...