Adriano Panatta | chi è l’ex moglie Rosaria Luconi e perché è finita

Tag24

In particolare sabato 21 gennaio sarà per la prima volta a "Verissimo" uno dei più grandi tennisti italiani di sempre:con la moglie Anna. Sarà anche la volta della prima intervista ...Tra gli ospiti della puntata in studio c'è. Uno dei tennisti italiani più grandi di sempre si racconta per la prima volta in esclusiva: dal grande successo professionale alla sua ... Adriano Panatta: età, moglie, figli e biografia dell'ex tennista Nonostante la giovane età Jannik Sinner continua a macinare record. Il ventunenne altoatesino ha vinto nella notte un'autentica battaglia rimontando da due set sotto e conquistando un successo al quin ...La brindisina Flavia Pennetta ed il mesagnese Carlo Molfetta entrano ufficialmente a far parte delle leggende dello sport italiano. Questa mattina, infatti, la giunta nazionale del Coni, ...