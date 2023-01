Adriano Panatta | chi è la moglie Anna | età | figli | vita privata

(Di sabato 21 gennaio 2023) È già tutto pronto per questa nuova puntata di Verissimo che si prospetta ricca di sorprese e ospiti inaspettati. Silvia Toffanin non si lascia intimorire dal freddo inverno e ingrandi personalità del cinema e dello sport nel suo salotto. Oggi pomeriggio, sabato 21 gennaio 2023, tra questi anche l’ex campione di tennis. Chi è la sua nuovaBonamigo? Conosciamola meglio!e il secondo matrimonioè stato sposato con la primaRosaria Luconi per molti anni e dalla loro unione sono nati tre: Niccolò classe 1975, Alessandro classe 1979 e Rubina, classe 1980. Dopo la nascita della loro ultima bambina, l’amore tra i due, era già ...

Tag24

In particolare sabato 21 gennaio sarà per la prima volta a "Verissimo" uno dei più grandi tennisti italiani di sempre:con la moglie Anna. Sarà anche la volta della prima intervista ...Tra gli ospiti della puntata in studio c'è. Uno dei tennisti italiani più grandi di sempre si racconta per la prima volta in esclusiva: dal grande successo professionale alla sua ... Adriano Panatta: età, moglie, figli e biografia dell'ex tennista Adriano Panatta si racconta per la prima volta in esclusiva a Verissimo : dal grande successo professionale alla sua vita privata. Con ...Oggi pomeriggio, sabato 21 gennaio 2023, tra questi anche l’ex campione di tennis Adriano Panatta. Chi è la sua nuova moglie Anna Bonamigo Conosciamola meglio! Adriano Panatta è stato sposato con la ...