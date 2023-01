Adriano Panatta | chi è il tennista | età | carriera | chi è la moglie Anna | figli | oggi e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tutto pronto per un’altra attesissima e imperdibile puntata di Verissimo! Nonostante il clima freddo, lalità e l’energia di Silvia Toffanin non si fermano. Anche questo pomeriggio, infatti, la padrona di casa è pronta ad allietare il cuore dei telespettatori con storie ed aneddoti raccontati direttamente dai diretti interessati. Numerosissimi come sempre gli ospiti che si avvicenderanno in studio, pronti a raccontarsi in tutto e per tutto! Tra di loro ci sarà anche, conosciamolo meglio.: chi è, età eè nato a Roma il 9 luglio del 1950 ed è un noto ex. L’uomo è infatti considerato il miglior giocatore italiano dell’era Open. Nella sua brillante ...