“Addio | sei andato via” Nina Soldano in lutto | gravissima perdita per l’attrice di Un posto al sole

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) Notizia terribile nella vita di. Unimprovviso ha sconvolto, grande protagonista della soap opera Unal. Lei è senza ombra di dubbio uno dei volti più amati dal pubblico e ora sono in tantissimi a condividere il suo dolore. Un momento difficilissimo per la donna, che nonostante l’immane sofferenza familiare, è riuscita a scrivere un post strappalacrime sul suo profilo Instagram. Qui ha anche pubblicato due immagini bellissime e che rappresentano un passato indimenticabile per lei. Tutta la famiglia di Unalsi stringerà certamente intorno a, costretta a fare i conti con questogravissimo. Troppo presto se n’è andata una persona ...