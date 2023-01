Abu Dhabi | Francesco Molinari resta in testa dopo il terzo giro

La Gazzetta dello Sport

Dopo la terza giornata c'è ancora tanta Italia nel leaderbord dell'HSBCChampionship: nella capitale degli Emirati Arabi Francesco Molinari mantiene la prima posizione grazie a un - 2 di giornata ( 67 67 69) ma viene raggiunto in vetta dall'irlandese Shane Lowry ...