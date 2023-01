A passeggio con il cane | Fa una scoperta inquietante

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si indaga a tutto campo dopo l’agghiacciantefatta da un uomo che stava facendo una passeggiata con il suo, quando si è trovato di fronte ad una scena terribile Quando lo ha notato, mentre era intento a portare a spasso il suo, ha superato lo shock in pochi istanti e ha allertato subito le forze dell’ordine. Che ora stanno indagando a tutto campo, nel tentativo di risolvere in tempi rapidi il giallo legato ad unaavvenuta nella pineta di Castel Fusano, a Ostia. Trovato cadavere durante passeggiata col(Kronic.it)È qui che un semplice cittadino, giunto in prossimità di Viale dei Promontori insieme al suo amico a quattro zampe, si è trovato a vivere qualcosa che probabilmente non avrebbe mai immaginato, una scena da film giallo ma che era ...

Antenna Sud

Era stato scoperto per caso da una donna ail proprio cane e ora quel corpo ritrovato lo scorso 21 ottobre in un campo a Verdello (in zona via 2 Giugno e De Gasperi) ha un'identità. Si tratta di Kabil Lekbir , marocchino di 44 ...Chiara, situato nel centro storico della città, privo di marciapiede ebasolato e carreggiata ... di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di aggregazione sociale e di, ... Cronaca | Giovane a passeggio con ovuli di hashish Sempre stessi vestiti. Sempre stesso modus operandi. Sempre stesso mezzo scelto per arrivare sul luogo designato e fuggire dopo il colpo. Quasi sempre stessi obiettivi. In una parola: seriale. Una ser ...Grazie al progetto "Memoria in comune", scoperta una breve clip del 1969: un turista ferrarese riprese il grande regista riminese sulla Quinta Strada ...