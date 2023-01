A Madrid l’opposizione ha organizzato una grande manifestazione contro il governo

Teleborsa

... Svezia e Finlandia lo scorso giugno a. Un protocollo in ...a togliere il veto all'allargamento hanno promesso non solo'... Anche il leader dell'Kemal Klçdarolu , probabile sfidante ......'oppositore che poco prima era fuggito ai domiciliari. Da lì, ... Da lì, Lopez sarebbe partito clandestinamente per, ... la Spagna il cui governo ha riconosciuto il leader diJuan ... Madrid: balza in avanti Caixabank