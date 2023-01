5 curiosità sui Me contro Te

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dal 2013, il duo noto come MeTe ha conquistato Youtube Italia, ritagliandosi un posto nel cuore di tantissimi bambini. Luigi Calagna e Sofia Scalia – chiamati da tutti i loro fan Luì e Sofì – non si sono mai fermati: tra canzoni poi diventate successi discografici, challenge su Youtube, video in cui hanno cercato di sconfiggere le malefatte del Signor S e, ultimi ma non meno importanti, film campioni di incassi, la potenza mediatica dei MeTe è innegabile. In occasione dell’uscita al cinema del loro quarto film MeTe – Missione Giungla, vi sveliamo , invicibile duo con più di 6 milioni di iscritti su Youtube e tanto ancora da raccontare. Il successo su Youtube Tutto è iniziato nel 2014, quando Luì e Sofì sono approdati ufficialmente su Youtube, inconsapevoli del fatto che sarebbero diventati i nuovi idoli dei ...