3 date di Achille Lauro al Teatro Arcimboldi

(Di sabato 21 gennaio 2023) A pochi giorni dalla release dell’ultimo singolo Che sarà,annunciaUnplugged, esclusivi eventi a. L’artista torna in una nuova veste intima ed essenziale il 24 e 25 gennaio 2023 e il 14 febbraio al TAMMilano. L’artista, reduce dal successo dell’Superstar with Electric Orchestra tour della scorsa estate insieme all’Orchestra della Magna Grecia e alla sua rock band che si è esteso per oltre dieci settimane ai festival e alle arene estive più importanti d’Italia, nel 2023 porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi, tra cui l’ultimo singolo Che sarà una ballad intima che segna il ritorno di...

ilmessaggero.it

Tra i superospiti, invece, Blanco e Mahmood, i Pooh, i Black Eyed Peas,Lauro e Salmo. leggi anche Sanremo 2023, quando inizia, cantanti in gara e ospiti Come guardare Sanremo 2023 in ...... Piero Pelù, Francesco Renga, Nek,Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. I ... L'Anpi di Spotorno, come ogni anno, organizza un'iniziativa per ricordare una dellefondamentali della ... Achille Lauro Unplugged: le date e le tappe dei prossimi concerti. Si parte con i due sold out di Roma Achille Polonara decisivo nella prima partita in maglia Zalgiris a Kaunas. L'ala azzurra ha messo a segno 10 punti in 13' di campo con 2/4 da due e 2/2 da tre nella vittoria contro ...Partirà il 22 gennaio l’Achille Lauro Unplugged, il tour con cui l’artista porterà sul palco tutte le sue più grandi hit ...