(Di sabato 21 gennaio 2023) Gli eventi datati 21Il 21di mezzo secolo fa si concludeva il girone d’andata di uno dei campionati più appassionanti di sempre. Nel 3-0 della Lazio sul Napoli l’ex calciatore del ‘Ciuccio’ Pier Paolo Manservisi realizzò l’ultima rete nel massimo campionato e con la casacca biancoceleste. A Genova invece Dino Spadetto scriveva l’explicit realizzativo con la maglia della Sampdoria: per Roberto Badiani invece fu il primo centro in blucerchiato. Esattamente quattro decenni fa se ne andava Enzo Scaini, 92 presenze in Serie B tra Monza, Verona e Perugia. E oggi avrebbe compiuto novant’anni Lauro Toneatto, 448 panchine nel torneo cadetto con la promozione alla guida del Bari nel ‘69 e quella da tecnico del Foggia nel 1973. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

