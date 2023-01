Zuppa di Porro 20 gennaio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 20 gennaio 2023)di. Stanno trovando roba da Messina Denaro, a proposito di successi e coplottismi. Giornali contro Nordio, che dice solo cose ragionevoli. nel frattempi sul riformista la parola degli avvocati di Kaili sulla tortura che le sarebbe stata riservtaa in carcere: da leggere. Feltrino gigante su intercettazioni e trojan, l’unico che becca il punto. Tesoro cambio ai vertici, ma nun ce stanno. La premier dela nuova zelanda, eroina della sinistra globale, si dimette e loro la incensano: qualsiasi cosa tu faccia se sei a sinistra è favolosa. Imvece la bidella che si fa il mazzo, è sbagiato considerarla un fenomeno per stefano feltri. Sulla casa Green Giannino è impazzito, e ci sta, ci spiega perchè non dobbiamo fare i cialtroni e la cosa sarebbe progressiva e discussa da tempo: ma qua sono tutti impazziti. Francia in sciopero, ma non ...