Zhang-Satta | è nata una coppia? Ennesimo commento social della showgirl

Corriere della Sera

Prima la foto in discoteca a Miami , ora i complimenti via social dopo la C'è del tenero tra il presidentee MelissaDopo la conquista della Supercoppa a Riad, il numero uno dell'Inter ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram : una foto di lui con la squadra e la coppa in bella vista. "...Dagospia: love story frae MelissaUn indizio è arrivato dopo Milan - Inter 0 - 3 , sull'ipotetica relazione fra lae Steven. A proposito di questa love story, Dagospia ... Steven Zhang e Melissa Satta, messaggi social: è nata una coppia Il presidente dell'Inter aveva postato la foto della vittoria della Supercoppa e l'ex velina, milanista doc, gli ha fatto i complimenti. Social scatenati ...Melissa Satta e Steven Zhang, storia segreta Il famoso portale Dagospia lancia la bomba, il patron dell'Inter Steven Zhang e Melissa Satta avrebbero una storia. Qualcosa più di una semplice amicizia ...