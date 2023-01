Zelina Vega | “Ora vi dico il mio sogno nel cassetto”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ogni persona ha i propri sogni nel, wrestler compresi., in un’intervista al portale della WWE tedesco, ha spiegato quale è il suo, ovvero avere una title shot, ma non in un paese qualunque, bensi il suo d’origine. Sognando Porto Rico “Se la WWE desidera andare a Porto Rico e l’opportunità diventasse concreta, mi piacereeb avere una title shot li, dove c’è la mia famiglia, le mie origini! Raggiungerei il punto piu’ alto della mia carriera, tutto quello che verrebbe dopo sarebbe relativo“.

