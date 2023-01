Zelensky | servono panzer Non c' è tempo | agire in fretta

Il Sole 24 ORE

"Non abbiamo tempo. Il tempo e' un fattore determinante. Dobbiamo agire in fretta". Il presidente dell'Ucraina Volodomyr, intervenendo all'apertura dell'incontro a Ramstein dei Paesi che sostengono l'Ucraina lancia un appello agli alleati e chiede carri armati e missili a lungo raggio per 'fermare il male'. red ..."Non abbiamo tempo. Conta Il tempo è un fattore determinante. Dobbiamo agire in fretta". Lo ha detto il leader ucraino Volodymyr, intervenendo all'apertura dell'incontro sull'Ucraina a Ramstein. "Abbiamo bisogno di panzer da difesa e da combattimento", ha incalzato. "Ogni arma conta", ha aggiunto. . Ucraina, ultime notizie. Gli Usa inviano altre armi a Kiev. Oggi vertice con gli alleati a Ramstein "Non abbiamo tempo. Conta Il tempo è un fattore determinante. Dobbiamo agire in fretta". Lo ha detto il leader ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo all'apertura dell'incontro sull'Ucraina a Ramste ...Grande attesa per il vertice. Washington ha già annunciato un pacchetto di aiuti da 2,5 miliardi di dollari, cifra che porta il sostegno militare totale degli Stati Uniti all'Ucraina a 26,7 miliardi d ...