Zanzibar | l’isola multiculturale delle spezie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Gli Elleni la chiamavano “Menouthias”, lo testimonia il “Periplo del mare Eritreo”, testo che risale al 60 d.C., redatto dai geografi, utile ai marinai di trireme e ai sognatori di nuovi mondi che fiutavano l’avventura oltre l’orizzonte conosciuto. La scoperta di, detta altresì Unguja, fu una rivelazione anche per gli occhi mediterranei, abituati alla bellezza del mare nostrum, che qui scoprirono il fascinoatmosfere esotiche e della natura tropicale. A partire dall’VIII secolo, approdarono suli mercanti persiani, seguirono gli Arabi che la trasformarono in uno stato commerciale, dando avvio a solidi legami con India e Sud-est asiatico da cui importarono numerose specie arboree come la Syzygium aromaticum, originaria dell’Indonesia, la pianta dei chiodi di garofano che tutt’oggi caratterizza ...