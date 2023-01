Zaniolo sbatte la porta in faccia a Mourinho | il giocatore verso il Tottenham

Giallorossi.net

...contro ogni avversario e litiga con chiunque, giochiamo decisamente meglio" I tifosi non si fidano più del talento giallorosso: "c'è gente che pensa chestia in tribuna per quello che ...5: Ancora una prova nervosa, poco precisa e condizionata da distrazioni che, puntualmente, ... Abraham 5,5: Solito lavoro al servizio della squadra, nel primo temposu Martinez sul bel ... “ON AIR!” – AGRESTI: “Zaniolo vuole andarsene il prima possibile”, LO MONACO: “Dubbi sulla notizia, Mou cosa direbbe”, FOCOLARI: “Smalling all’Inter me lo danno per fatto”, CORSI: “Morabito dentro Trigoria è una vergogna…” Di Marzio ha lanciato l'indiscrezione di mercato: il club ha aperto alla cessione del giocatore. Allarme o segnale per MaldiniDopo i fischi de tifosi e con voci di mercato che lo vorrebbero da Conte al Tottenham il talento giallorosso si chiama fuori, sempre più improbabile il rinnovo ...